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Düzce'de dev dalgalara ve akıntıya rağmen denize girdiler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bazı aileler, poyrazın da etkisiyle 3 metreye kadar yükselen dalgalara ve akıntılara aldırış etmeden denize girdi. O anlar kameraya yansıdı

Düzce'de dev dalgalara ve akıntıya rağmen denize girdiler
Ölüme davet! Hem dalga hem akıntı!
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İHA

Karadeniz’de dalgalara aldırış etmeyen çocukların denizde tehlikeli oyunu dikkatlerden kaçmadı.

Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı olan Akçakoca’da çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti.

Havaların sıcak olması sebebi ile sahilleri dolduran vatandaşlar denizdeki dalga sebebi ile güneşlenmeyi tercih ederken çocuklar ise dalga olmasına rağmen denize girerek tehlikeli oyunlar oynadı.

"GEÇEN SENE 3 KİŞİ BOĞULDU"

Poyraz sebebi ile yer yer 3 metreye kadar ulaşan dalgaların Karadeniz’de can aldığını ve çeken akıntının olduğunu dile getiren Hasan Pekbey, “Karadeniz genelde böyle oluyor. Buranın yazı maksimum 20 günü geçmez. Genelde poyraz eser. Şu anda da poyraz esiyor. Akıntılar ve gelgitler bu bölgede çok oluyor. Arkamızda denize girenler tehlike arz ediyor. Geçen sene burada 3 kişi boğuldu. Burada ebeveynleri ile çocuklar denize girebilir belki ama yabancılar için kesinlikle yasak olması lazım. Karadeniz’de deniz seni bir ileri atar iki geri çeker. Hiç anlamazsın. Özellikle çocuklar için tehlikeli” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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