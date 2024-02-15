Düzce'de evli çift, birbirlerini tabancayla vurdu

Düzce'de Arzu G. ve Emin G. çifti arasında evde çıkan tartışma, sitenin otoparkında silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla birbirlerini yaralayan çift hastaneye kaldırılırken, Arzu G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 934 Sokak'ta bir sitenin otoparkında meydana geldi. Emin G. ile eşi Arzu G. evde henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

TARTIŞTIĞI KARISINI DARBETTİ Tartışma sırasında Emin G, eşini darbetti. Arzu G, evden uzaklaşarak otoparkta bulunan otomobiline binmeye çalıştığı sırada arkasından gelen Emin G. ile bir kez daha tartıştı.

ÖNCE ADAM, SONRA KADIN ATEŞ ETTİ DHA'nın haberine göre; yaşanan arbede sırasında Emin G, tabanca ile ateş ederek eşini vurdu. Arzu G. de yaralı olduğu halde hamle yaparak elinden aldığı tabanca ile Emin G'ye ateş etti. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.