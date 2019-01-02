Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Samet Seyyar (37) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı.

Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Samet Seyyar, Ufuk Avcı (40) ve Ayhan Avcı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; yaralılardan Ufuk Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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