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        Haberler Gündem Düzce'de iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasında - Güncel haberler

        İki grup arasında kavga çıktı! O anlar kamerada

        Düzce'de iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:14
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        İki grup arasında kavga çıktı! O anlar kamerada
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        Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde iki grup henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

        Gruptan iki kişi, kavgayı ayırmaya çalışan esnafa saldırınca caddedeki iş yeri sahiplerinden bazıları da olaya karıştı.

        Bir süre devam eden ve yaralananların olduğu kavga, grubun uzaklaşmasıyla son buldu.

        Bu arada, kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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