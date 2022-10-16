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Düzce'de kestane toplayan kişi, ayı saldırısında yaralandı

Düzce'de kestane toplamak için ormana giden kişiye ayı saldırdı. Pençe darbeleriyle yaralanmasına rağmen kurtulmayı başaran adam, hastanede tedavi altına alındı

Düzce'de kestane toplayan kişi, ayı saldırısında yaralandı
Kestane toplamaya gitti, ayı saldırdı
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DHA

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, ormana kestane toplamaya giden Rahmi E'ye (46) ayı saldırdı. Yaralanan Rahmi E, tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kırık köyünde meydana geldi. Rahmi E, kestane toplamak için ormana gitti. Bu sırada ayı ile karşı karşıya kalan Rahmi E, hayvanın uzaklaşacağını düşünerek bir süre hareketsiz bekledi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

KAÇMAYI BAŞARDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ancak ayının koşmasıyla kaçmaya çalışan Rahmi E, daha fazla kaçamayacağını anlayınca hayvanı korkutmak için taş atmaya başladı. DHA'nın haberine göre; ayının pençe darbeleriyle sağ eli ile bacağından yaralanan Rahmi E, kaçıp canını kurtarmayı başardı.

Rahmi E'nin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi E, tedaviye alındı. Rahmi E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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