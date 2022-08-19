Antik kentte Apollon heyecanı! "Düzce için önemli bir dönüm noktası"

Antik kentte Apollon heyecanı! 0:00 / 0:00

AA

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesinde bulunan antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı. AA'nın haberine göre antik tiyatronun sahne önünde çalışma yapan Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollon olmak üzere heykeller buldu.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi. Kazı alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü, kıymetli heykellerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

"APOLLON HEYKELİNİN BULUNMASI DÜZCE TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR" Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti: "Bir depremde kırıldığını tahmin ettiğimiz Apollon heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Apollon heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihiyle ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması son derece mutluluk veriyor."