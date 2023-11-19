Düzce´de kar, yağmur ve fırtına
DÜZCE'deyağmur,fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ağaçlar devrilirken, Gümüşova'da dereler taştı. D-100 kara yolunun bir bölümü, su ile kaplandı.
DÜZCE'deyağmur,fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ağaçlar devrilirken, Gümüşova'da dereler taştı. D-100 kara yolunun bir bölümü, su ile kaplandı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, yağmur ve fırtına etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, bazı noktalarda kar kalınlığı 35-40 santimetreye yükseldi. Akçakoca ilçesinde de sağanak ve fırtına etkili oldu. Sahil kesiminde dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi. Kent merkezinde de fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden sökülüp, devrildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkisinde dereler taştı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su, D-100 kara yoluna kadar ulaştı. Bu nedenle D-100'ün 1 kilometrelik kısmı, İstanbul istikametine tek şeritten verilmeye başlandı.
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