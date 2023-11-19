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        Düzce´de kar, yağmur ve fırtına

        DÜZCE'deyağmur,fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ağaçlar devrilirken, Gümüşova'da dereler taştı. D-100 kara yolunun bir bölümü, su ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:50
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        Düzce´de kar, yağmur ve fırtına
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        DÜZCE'deyağmur,fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ağaçlar devrilirken, Gümüşova'da dereler taştı. D-100 kara yolunun bir bölümü, su ile kaplandı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, yağmur ve fırtına etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, bazı noktalarda kar kalınlığı 35-40 santimetreye yükseldi. Akçakoca ilçesinde de sağanak ve fırtına etkili oldu. Sahil kesiminde dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi. Kent merkezinde de fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden sökülüp, devrildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkisinde dereler taştı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su, D-100 kara yoluna kadar ulaştı. Bu nedenle D-100'ün 1 kilometrelik kısmı, İstanbul istikametine tek şeritten verilmeye başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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