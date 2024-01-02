Motosikletin, bisiklete çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

DÜZCE'de motosikletin bisiklete çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi Bolu Caddesi´nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ahmet Çelik (70) yönetimindeki 81 BJ 305 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Taha Altun'un (18) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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