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        Motosikletin, bisiklete çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

        DÜZCE'de motosikletin bisiklete çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:05
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        Motosikletin, bisiklete çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
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        DÜZCE'de motosikletin bisiklete çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi Bolu Caddesi´nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ahmet Çelik (70) yönetimindeki 81 BJ 305 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Taha Altun'un (18) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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