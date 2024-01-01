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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları

        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen çeşitli operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:47
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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları
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        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen çeşitli operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, 3 uçaksavar fişeği, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 129 fişek ele geçirildi. Haklarında arama karı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucu operasyonlarında 464,56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamalarıyla ilgili 5 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 8 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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