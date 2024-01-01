Düzce'de metruk yapıda çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yer alan tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından alevlere müdahale etti.

Çatı ve içeriden yapılan çalışmayla söndürülen yangında yapının iç kısmı tamamen zarar gördü.