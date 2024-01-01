Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de metruk yapıda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de metruk yapıda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yer alan tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından alevlere müdahale etti.

        Çatı ve içeriden yapılan çalışmayla söndürülen yangında yapının iç kısmı tamamen zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen köpek ölümleriyle ilgili inceleme...
        Hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen köpek ölümleriyle ilgili inceleme...
        Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
        Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
        Düzce'de Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı
        Düzce'de Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı
        Akciğer kanseriyle mücadele eden polise meslektaşlarından doğum günü ve yıl...
        Akciğer kanseriyle mücadele eden polise meslektaşlarından doğum günü ve yıl...
        Düzce Valisi Aslan, uygulama noktasında kolluk kuvvetlerinin yeni yılını te...
        Düzce Valisi Aslan, uygulama noktasında kolluk kuvvetlerinin yeni yılını te...
        Trafik polislerinden, kanser tedavisi gören arkadaşlarına sürpriz ziyaret
        Trafik polislerinden, kanser tedavisi gören arkadaşlarına sürpriz ziyaret