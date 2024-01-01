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        Hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki hayvan barınağında yaşandığı öne sürülen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:56
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        Hayvan barınağında yaşandığı iddia edilen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki hayvan barınağında yaşandığı öne sürülen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe belediyesine ait barınakta köpek ölümlerinin yaşandığı iddiası üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

        İddiaların ciddiyeti karşısında Valiliğin ivedilikle harekete geçerek konuyu incelemeye aldığı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayvanların korunması ve güvenli bir çevrede yaşam sürmeleri amacıyla ortak çalışma yürütülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla soruşturmanın sonuçlarına dair bilgiler paylaşılmaya devam edilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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