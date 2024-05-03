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        Tankerdeki yangına ilk müdahale sağlık ekiplerinden

        DÜZCE'de kırmızı ışıkta duran tankerin lastiklerinin alev aldığını fark eden 112 ekibi, ambulanstaki yangın tüpü ile müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:40
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        Tankerdeki yangına ilk müdahale sağlık ekiplerinden
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        DÜZCE’de kırmızı ışıkta duran tankerin lastiklerinin alev aldığını fark eden 112 ekibi, ambulanstaki yangın tüpü ile müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

        Olay, öğle saatlerinde Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Metek TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. Şehir merkezine giden 39 ABY 345 plakalı tanker, kırmızı ışıkta beklerken lastikleri alev aldı. Tankerin sol tarafında bulunan ve kırmızı ışıkta bekleyen 112 ambulansındaki sağlık personeli dumanları ve alevi fark etti. Yangın tüpü ile alevlere müdahale eden ekip, yangının büyümesini engelledi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Tankerin balatalarının tutuştuğu ve erken müdahale sayesinde lastiklere sıçramadığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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