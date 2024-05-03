Tankerdeki yangına ilk müdahale sağlık ekiplerinden

DÜZCE’de kırmızı ışıkta duran tankerin lastiklerinin alev aldığını fark eden 112 ekibi, ambulanstaki yangın tüpü ile müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Olay, öğle saatlerinde Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Metek TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. Şehir merkezine giden 39 ABY 345 plakalı tanker, kırmızı ışıkta beklerken lastikleri alev aldı. Tankerin sol tarafında bulunan ve kırmızı ışıkta bekleyen 112 ambulansındaki sağlık personeli dumanları ve alevi fark etti. Yangın tüpü ile alevlere müdahale eden ekip, yangının büyümesini engelledi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Tankerin balatalarının tutuştuğu ve erken müdahale sayesinde lastiklere sıçramadığı tespit edildi.