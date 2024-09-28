AFAD Başkanı Okay Memiş: Bina deprem yönetmeliğinin yenisini çıkarılacak

DÜZCE'de arama kurtarma ekiplerinin katıldığı kampın açılışına katılan AFAD Başkanı Okay Memiş, yeni bina deprem yönetmeliği çıkarılacağını belirterek, "Bina deprem yönetmeliğine çalıştık. Önümüzdeki günlerde tebliğini yayınlayacağız. İmreniyoruz ya 'Japonya'da, Şili'de binalar sağlam' diye. Biz de yapılarda daha güçlü yapı donatılarıyla hareket edeceğiz. Risk azaltmaya yönelik çalışmalarımız var" diye konuştu.

AFAD Başkanlığı ve Düzce Valiliği tarafından arama ve kurtarma ekiplerine yönelik 27-29 Eylül'de Topuk Yaylası’nda 'AFAD İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı' düzenlendi. Kampa 13 ilden arama kurtarma ekiplerinde görevli 570 kişi katıldı. Kamp programının açılışında konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, "6 Şubat’ın yoğunluğunu halen yaşıyoruz. Çünkü 6 Şubat depremleri, kainatta karada yaşanan en büyük depremler olarak kayıtlara geçti. Bunu bilim insanları söylüyor. Dolayısıyla o büyüklükteki depremlerden sonra hala vatandaşlarımızın yanındayız, onların emrindeyiz. Onların eksikliklerini gidermeye gayret ediyoruz. Bizim açımızdan, afet yöneticileri açısından depremin akut dönemi, iyileştirme dönemi devam ediyor. Afet yönetiminin 3 boyutu var. Birincisi risk azaltma yani afet öncesi riski ortadan kaldırma. Aslında en önemlisi burası. Risk azaltmaya 1 liralık maliyet yaptığınızda 15 liralık zararın önüne geçiyorsunuz. İkincisi afete müdahale ve üçüncüsü afet sonrası iyileştirme. Biz Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme konusunda dünyanın en iyilerinden, hele afet sonrası iyileştirmede en iyisiyiz" dedi.

'6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AFAD GEÇ KALMADI' 6 Şubat depremlerinde AFAD’ın müdahalede geç kaldığı yönündeki iddialara cevap veren Okay Memiş, şöyle konuştu: "6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde, sonra 6.5 Hatay'da 6.4 büyüklüğünde şiddetli depremler oldu. Aslında AFAD 2020 yılında yaptığı tatbikatla Kahramanmaraş’ta 7.2 büyüklüğünde deprem olacak diye tatbikat yaptı. Bunu bilim insanları söylüyordu. Öngöremediğimiz iki şey oldu. Birincisi 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem. İkincisi çok büyük bir alanı etkilemiş olması. 11 vilayet ve 14,5 milyon insanı etkiledi. Bu iki konu öngörülemedi. Bu iki şeyin dışında zaten bilim insanlarımız ifade ediyorlardı. 6 Şubat depreminde 39 bin bina yıkıldı. Bu binaların 26 bininde insan yaşıyordu. Devlet 26 bin binaya müdahale edecek ve arama kurtarma yapacak. Bir arama kurtarma ekibi 25 kişiden oluşuyor. Bu uluslararası standarttır. Biz sizin akreditelerinizi buna göre yapıyoruz. 25 kişi 7/24 çalışamaz. 8 saat çalışmak sorunda. Yani buna göre bir binada 75 kişinin çalışması gerekiyor. 75 çarpı 26 bin eşittir 1 milyon 952 bina ediyor. Dünyada kaç arama, kurtarmacı var? Dünya’da akademik çalışmalara göre, 750 bin arama ve kurtarmacı var. Daha az olduğunu söyleyen araştırmalar da var. 750 binin 2 katı olsa, 1 milyon 952 bin etmiyor. Dünya’daki arama, kurtarmacıların sayısı 2 katı olsaydı, yine yeterli değildi. Biz alana toplamda 35 bin arama, kurtarmacı sevk edebildik. 11 bin kişi de yurt dışından geldi. 35 bin nerede? 1 milyon 952 bin nerede? AFAD geç kaldı dediler. AFAD geç kalmadı. Rakamlar ortada. AFAD devletin bütün imkanlarıyla alana arama, kurtarmacı arkadaşları sevk etti. Ancak bu kadar olabildi” ifadelerini kullandı.

'BU KADAR BİNANIN YIKILMAMASI LAZIM' Okay Memiş, depremlerde yıkılan binalardan örnek vererek, "Önce müdahale kısmını yaptık. Buradan çıkarmamız gereken ders. Birincisi; bu kadar binanın yıkılmaması lazım. Dünyada bile bu kadar arama, kurtarmacı olmadığına göre biz sağlam zemine, sağlam binalar yapılmasını başarmamız lazım. İkincisi arama ve kurtarma ekiplerinin sayısını arttırmamız lazım. Hak sahipliğinde 400 bin hak sahibi tespit ettik ve 400 bin hak sahibinin şu anda 101 binin konutunu verdik" dedi. 'KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ'

Kentsel dönüşüm konusuna önem verdiklerini belirten Memiş, "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz ve çok önemsediğimiz bir durum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak hareket ediyoruz. Ancak kentsel dönüşüm bir zaman alacak. Kolay bir hadise değil. İnsanoğlu unutuyor. Antakya'da, Defne'de orada bile insanlar bir şekilde unutuyor. İşin içine rant girdiğinde şaşkınlık içinde kalıyorsunuz. Deprem kentsel dönüşümü bekleniyor. Bizim kentsel dönüşümü bitirmemiz 15-20 yılı alacak. Dolayısıyla arama, kurtarma ekiplerimizin sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Cumhuriyet’in 100'üncü yılında 100 bin arama, kurtarmacı diye adlandırdık. Cumhurbaşkanımızla ilerleyen günlerde lansman yapacağız. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamudaki arkadaşlarımızla 100 bine ulaştık. Nüfusumuzla oranladığımızda dünyada en fazla arama, kurtarmacı olan ülke olacağız" dedi.