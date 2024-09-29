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        Hırsızlık yaptığı iddia ettikleri kişinin evini taşladılar

        DÜZCE'de mahalleli, evlere girip hırsızlık yaptığı iddia edilen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:10
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        Hırsızlık yaptığı iddia ettikleri kişinin evini taşladılar
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        DÜZCE’de mahalleli, evlere girip hırsızlık yaptığı iddia edilen S.A.'nın evini taşlayınca gerginlik yaşandı. Aile polis ekipleri tarafından güvenlik bir yere götürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Merkez ilçesi Aziziye Mahallesi 964'üncü Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, toplanıp evlere girerek hırsızlık yaptığını iddia ettikleri S.A.'nın evini taşladı. Aileler de sopalarla gruba karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, aile bireylerini evden çıkararak güvenli bir yere götürdü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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