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        Yanan dağ evinde cansız bedeni bulundu

        DÜZCE'de yanan dağ evinde ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:15
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        Yanan dağ evinde cansız bedeni bulundu
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        DÜZCE’de yanan dağ evinde ceset bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu'na (25) ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören kişi, telefon çekmediği için köye inerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu’na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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