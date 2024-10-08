Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Otoyolda kamyon minibüse çarpıp yan yattı: 2 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda kamyon, önünde giden minibüse çarparak yan yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otoyolda kamyon minibüse çarpıp yan yattı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de Anadolu Otoyolunda kamyon, önünde giden minibüse çarparak yan yattı. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kerim Ali Alkan (26) idaresindeki 55 AHJ 087 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Hasan Bostancı (40) idaresindeki 34 CCS 272 plakalı minibüse çarparak yan yattı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Hasan Bostancı ile yanındaki Bekir Bostancı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu
        Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi(2)
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi(2)
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de "Sivil Toplum Buluşması" programında konuş...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de "Sivil Toplum Buluşması" programında konuş...
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi
        Kurtulmuş: İsrail bölgeyi ateş çukuruna çevirdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde k...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde k...