Otoyolda kamyon minibüse çarpıp yan yattı: 2 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kerim Ali Alkan (26) idaresindeki 55 AHJ 087 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Hasan Bostancı (40) idaresindeki 34 CCS 272 plakalı minibüse çarparak yan yattı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Hasan Bostancı ile yanındaki Bekir Bostancı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.