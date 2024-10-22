Seyyar tezgahına 'Vatan haini geberdi' yazısı asıp tatlı dağıttı

DÜZCE’de seyyar simitçi Ercan Biltaş (33), FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından tezgahına ‘Bir vatan haini geberdi. Darısı diğerlerinin başına İnşallah’ yazısı asıp vatandaşlara tatlı dağıttı. Biltaş, “İnşallah tüm vatan hainleri aynı akıbeti yaşar ve vatansız ölürler” dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından Düzce şehir merkezinde seyyar simitçilik yapan Ercan Biltaş isimli esnaf, simit tezgahına ‘Kaçtığı ABD’de vatansız olarak öldü. Hayatı Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpas kurmakla geçti. Türkiye düşmanıydı. Dine, millete, devlete en büyük zararı verdi. Hesap vermeden gitti. İyi bilmezdik. Bir vatan haini geberdi. Darısı diğerlerinin başına İnşallah” yazısı astı. Biltaş, ayrıca vatandaşlara tatlı ikram etti.

Ercan Biltaş, vatan hainlerinin aynı akıbeti yaşamalarını temenni ettiğini belirterek, “15 Temmuz’un planlayıcısı bir vatan haininin ölümü ile yüreğimize az da olsa su serpildi ve bugün vatandaşlara tatlı ikram ettik. 251 vatandaşımızı bu hain yüzünden toprağa verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Diğer vatan hainlerinin de aynı akıbetini yaşamasını ya da Türk adaleti önünde hesap vermesini diliyoruz” dedi.