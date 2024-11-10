Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda 200 metre arayla iki ayrı kazaya 10 araç karıştı: 8 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda 200 metre mesafeyle meydana gelen ve 10 aracın karıştığı iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 23:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda 200 metre arayla iki ayrı kazaya 10 araç karıştı: 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de Anadolu Otoyolu’nda 200 metre mesafeyle meydana gelen ve 10 aracın karıştığı iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 2,5 saat trafik akışı sağlanamadı.

        Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova rampaları mevkisinde 200 metre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde 4 aracın karıştığı ilk kazada 3 kişi yaralandı. Bu kazada 200 metre uzaklıkta meydana gelen ikinci kazaya ise 6 araç karıştı, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilip yapılan temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Düzce'de UTV aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Düzce'de UTV aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Düzce'deki 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi
        Düzce'deki 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi
        Konuralp'te 1500 yıllık su deposu bulundu
        Konuralp'te 1500 yıllık su deposu bulundu
        Babaannesiyle resim kursuna katılan engelli genç hayal dünyasını tablolara...
        Babaannesiyle resim kursuna katılan engelli genç hayal dünyasını tablolara...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
        Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı
        Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı