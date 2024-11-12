Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı

AFAD Başkanlığı tarafından, Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı bölgesel deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, Bolu merkezli meydana gelen 7.2 büyüklüğünde depremden etkilenen Düzce’de ekipler, kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılan binalarda canlı arama ve kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma çalışmaları yaptı.

Düzce’de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 25’inci yıl dönümünde AFAD Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlükleri ile gönüllü arama, kurtarma ekiplerinin kapasitesini ölçmek için tatbikat düzenlendi. Tatbikat senaryosu gereği Bolu’da 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremden Bolu’nun yanı sıra Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak da etkilendi. Depremden en fazla etkilenen ikinci il ise Düzce oldu. Deprem alarmının verilmesi ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Uşak’ta hazır olan arama ve kurtarma ekipleri, Düzce’ye destek için yola çıktı. Aynı zamanda 10 ayrı noktada kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılması gereken binalar kontrollü yıkılarak, deprem tatbikatında kullanıldı. Enkaz altında canlı arama ve kurtarma çalışması yapıldı. Aynı anda enkaz kaldırma çalışması yürütüldü.