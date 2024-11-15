Aynı noktada peş peşe kazalar kamerada

DÜZCE'de bir bakkalın önünde, aynı noktada son 1 ayda bisiklet, motosiklet ve otomobil kazaları meydana geldi. Yine aynı yerde arıza yapan otobüsü de yolcular itti. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Bakkalın sahibi Ersin Güdük, "Hep aynı noktada kazalar oluyor, dikkatimi çekti" dedi.

Düzce merkez Yığılca yolu ile Çakırlar Mahallesi girişinde bulunan bakkalın önünde, son 1 ayda sık sık kazalar meydana geldi. Bisiklet, motosiklet ve otomobil kazalarının olduğu noktada, arıza yapan bir otobüsü ise yolcular iterek uzaklaştırdı. Yaralananın olmadığı kazalar ve otobüsün itildiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.