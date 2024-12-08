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        Otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        ANADOLU Otoyolu Bolu Dağı geçişinde çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:05
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        Otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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        ANADOLU Otoyolu Bolu Dağı geçişinde çekiciye çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aziz Emrebaş yönetimindeki 06 BY 3288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki çekiciye çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aziz Emre Baş ile yanındaki Bayram Açıkgöz hayatını kaybetti, Huri Kargı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Huri Kargı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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