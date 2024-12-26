Halk otobüslerinde balık oltasından çaydanlığa kadar onlarca eşya unuttular

DÜZCE’de şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan halk otobüslerinde unutulan eşyalar sergilendi. Vatandaşların en çok unuttukları malzemeler arasında ehliyet ve kimlikler yer alırken, sergilenen malzemelerin arasında tenis raketi ve balık oltasının da bulunması dikkat çekti.

Kentte şehir içinde hizmet veren Düzce Ulaşım A.Ş.’ye ait halk otobüslerini kullanan vatandaşların unuttuğu eşyalar sergilendi. Bulunan eşyalar, şoförler tarafından Düzce Ulaşım A.Ş.’ye bildirilerek tutanak altına alındıktan sonra sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınıyor. Vatandaşlar, halk otobüslerinde en çok kimlik ve ehliyetlerini unuttu. Sergilenen eşyalar arasında kulaklık, şemsiye, anahtarlık, gözlük ve cep telefonunun yanı sıra, çaydanlık, tenis raketi, balık oltası ve takım çantasının da bulunması dikkat çekti. Eşya sahipleri tarafından yapılan müracaatlar sonrası ise kimlik beyanı ve tutanak ile sahiplerine teslim ediliyor.