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        Halk otobüslerinde balık oltasından çaydanlığa kadar onlarca eşya unuttular

        DÜZCE'de şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan halk otobüslerinde unutulan eşyalar sergilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:15
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        Halk otobüslerinde balık oltasından çaydanlığa kadar onlarca eşya unuttular
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        DÜZCE’de şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan halk otobüslerinde unutulan eşyalar sergilendi. Vatandaşların en çok unuttukları malzemeler arasında ehliyet ve kimlikler yer alırken, sergilenen malzemelerin arasında tenis raketi ve balık oltasının da bulunması dikkat çekti.

        Kentte şehir içinde hizmet veren Düzce Ulaşım A.Ş.’ye ait halk otobüslerini kullanan vatandaşların unuttuğu eşyalar sergilendi. Bulunan eşyalar, şoförler tarafından Düzce Ulaşım A.Ş.’ye bildirilerek tutanak altına alındıktan sonra sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınıyor. Vatandaşlar, halk otobüslerinde en çok kimlik ve ehliyetlerini unuttu. Sergilenen eşyalar arasında kulaklık, şemsiye, anahtarlık, gözlük ve cep telefonunun yanı sıra, çaydanlık, tenis raketi, balık oltası ve takım çantasının da bulunması dikkat çekti. Eşya sahipleri tarafından yapılan müracaatlar sonrası ise kimlik beyanı ve tutanak ile sahiplerine teslim ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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