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        Balık tutarken kayalıklara düşüp yaralandı

        DÜZCE'de balık tutarken kayalıklara düşen Bahadır Yıldırım (53), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:55
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        Balık tutarken kayalıklara düşüp yaralandı
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        DÜZCE’de balık tutarken kayalıklara düşen Bahadır Yıldırım (53), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan, Akçakoca’ya gezmek için gelen Bahadır Yıldırım, zaman geçirmek için liman bölgesindeki deniz feneri yakınlarında balık tutmaya başladı. Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır Yıldırım, ilk müdahalesi sonrası Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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