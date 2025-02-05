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        Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketi Düzce'de

        PENÇE-Kilit Operasyon bölgesinde, 3 Kasım 2022'de PKK'lı teröristlerin roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşüp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın (26), 29 Ocak'ta bulunan cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:15
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        Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketi Düzce'de
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        PENÇE-Kilit Operasyon bölgesinde, 3 Kasım 2022’de PKK’lı teröristlerin roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşüp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın (26), 29 Ocak’ta bulunan cenazesi memleketi Düzce’ye getirildi. Şehidin babası Ramazan Bazna (48), “Devletimizin bırak bir canı, bir çivisini bile dışarıda bırakmayacağına emindik. Şükürler olsun rabbimize hamdolsun. Rabb’im vatan toprağıyla buluşturdu” dedi.

        Şehit Piyadu Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın cenazesi, askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı katıldı. Edilen duanın ardından Piyade Uzman Çavuş Bazna’nın naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla memleketi olan Düzce’ye gönderildi.

        Şehidin cenazesi daha sonra Çay Mahallesi’ndeki evine getirildi. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Ramazan Bazna, evin önünde taziyeleri kabul etti. Ramazan Bazna, “Bizim devletimize güvenimiz sonsuzdu zaten. Devletimizin bırak bir canı, bir çivisini bile dışarıda bırakmayacağına emindik. Şükürler olsun Rabb’imize hamdolsun. Rabb’im vatan toprağıyla buluşturdu. Kimse bu vatanın bir karış toprağına göz dikmeye kalkmasın. Bir karış toprağını değil, toprağın altını bile onlara dar ederiz. Devletimize milletimize güveniyoruz. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

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