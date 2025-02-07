Gençlerin isteğini kırmayan polisler, kar topu oyununa eşlik etti
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde gençlerin isteğini kırmayan polis ekipleri, onlarla kar topu oynadı.
DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde gençlerin isteğini kırmayan polis ekipleri, onlarla kar topu oynadı.
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğin aksamaması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, gençlerin eğlencesine ortak oldu. Cumayeri ilçesinde kar topu oynayan gençler, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine oyuna katılmaları için ısrar etti. Polis ekipleri ise gençleri kırmayarak onlarla kar topu oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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