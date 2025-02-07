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        Gençlerin isteğini kırmayan polisler, kar topu oyununa eşlik etti

        DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde gençlerin isteğini kırmayan polis ekipleri, onlarla kar topu oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:30
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        Gençlerin isteğini kırmayan polisler, kar topu oyununa eşlik etti
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        DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde gençlerin isteğini kırmayan polis ekipleri, onlarla kar topu oynadı.

        Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğin aksamaması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, gençlerin eğlencesine ortak oldu. Cumayeri ilçesinde kar topu oynayan gençler, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine oyuna katılmaları için ısrar etti. Polis ekipleri ise gençleri kırmayarak onlarla kar topu oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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