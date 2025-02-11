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        Düzce'de 2 katlı metruk ev alev alev yandı

        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:48 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:50
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        Düzce'de 2 katlı metruk ev alev alev yandı
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        DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Yığılca ilçesine bağlı Hocatman köyünde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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