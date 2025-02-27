Polis, arızalanıp, trafiği aksatan aracı yol kenarına itti

DÜZCE'de trafik polisi, arızalanıp trafiği aksatan otomobili yol kenarına itti. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı'nda bir araç yol ortasında arıza yaptı. Trafiğin aksadığını gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Şaban Akçiçek, aracı yol kenarına itti. Ardından trafik normal akışına döndü. Polis memurunun aracı ittiği anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.