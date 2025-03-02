Müteahhidin banka borcu nedeniyle, parasını ödeyip satın aldıkları evlerinden atılacaklar

DÜZCE’de temel aşamasındayken parasını ödeyip satın aldıkları dairelerin tapusunu alamayan ev sahipleri, müteahhidin borçları nedeniyle 4 yıldır oturdukları binanın arsasıyla birlikte satışa çıkarılacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Mağdurların avukatlarından Muhammed Yiğit Doğru, “Burada bahsettiğimiz kişi sayısı 200-250 kişidir. 50 hane mağdur edilmiştir” dedi.

Hamidiye Mahallesi’nde Altunizade isimli sitedeki evler, henüz temel aşamasındayken müteahhit Ş.E.E.A. tarafından satıldı. Ş.E.E.A. iddiaya göre sitenin üzerindeki arsayı annesine devredip, burayı ipotek göstererek kredi çekti. Ancak Ş.E.E.A. krediyi ödeyemedi. Bu süreçte bunalıma giren Ş.E.E.A., iş yerinde intihara teşebbüs etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile kurtarılan Ş.E.E.A., ardından uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanarak ev hapsine çarptırıldı.

Müteahhidin 4 yıl önce çektiği ve ödeyemediği kredi nedeniyle evlerinin icra yoluyla satışa çıkarılacağını öğrenen daire sahipleri, suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ev sahipleri, müteahhidin evinin önüne giderek tepkilerini dile getirdi.

'EVSİZ KALACAĞIZ'

Ev sahiplerinden İbrahim Çakır, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek “2018 yılının haziran ayında temelden dairemi satın aldım. 2020 yılında 5 milyon civarı bankaya dairelerimizin arazisini ipotek gösterdiği için bize kat irtifakı bölemedi ve bizlerin hak sahibi olduğumuz kanıtlanamıyor. Kısacası devlet bizi tanımıyor. Bizim 2 senedir borçlarımız bittiği halde tapularımız ortada yok. Davamız devam ediyor ama bu arada banka tahmini 15 milyon lira parayı talep ettiği için bütün bina ve arsalar 13 Mart’ta ihaleye çıkacak. Biz muhtemelen 20 gün sonra, bu kadar insan mağdur olup evsiz kalacağız. Ödemesini yaptığımız halde dairemizden dışarı atılacağız. Biz orta yol bulunsun ve mağduriyetimiz giderilsin istiyoruz” dedi.

‘MÜVEKİLLERİMİZ DOLANDIRILMIŞ VE MAĞDUR EDİLMİŞLEDİR’

Mağdurların avukatı Enes Efe Öztürk müvekkillerinin dolandırıldığını iddia ederek, “Müvekkillerimiz, Ş.E.E.A.’nın yetkilisi olduğu Ş.A. tarafından 2018 ve devamındaki süreçte devam eden inşaatlardan sözleşmelerle daire almak suretiyle mağdur edilmişlerdir. Bu süreç içinde müvekkillerimiz sözleşmelerine uygun olarak ödemelerini yapmalarına rağmen bu firma tarafından 2020 yılında müvekkillerin satın almış olduğu dairelere ait arsaya bir ipotek tesis edilmiştir. Bu ipotek, arsa sahibinin annesi üzerine tesis edilmiştir. Aradan geçen süreçte müvekkillere bu bilgi verilmeksizin banka borcu ödenmemiştir. Bu nedenle bugün biz dava açmış olsak dahi banka borcundan dolayı müvekkillerin 4 senedir ikamet ettiği ve hala ödeme yapmaya devam ettikleri dairelerle alakalı hem daireler hem de dairelerin üzerinde bulunduğu arsa satışa çıkarılmıştır. Biz davalı firma yetkiliyle alakalı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma dosyası açılması için başvuruda bulunduk. Müvekkiller bu şekilde dolandırılmış ve mağdur edilmiştir” diye konuştu.