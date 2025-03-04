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        Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü

        DÜZCE'de arkadaşlarıyla ava giden Ahmet Kafkas Keleş (14), atlamak istediği tel örgüye takılıp, dengesini kaybetmesi sonucu elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş almasıyla kendini vurup, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:25
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        Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü
        ABONE OL

        DÜZCE’de arkadaşlarıyla ava giden Ahmet Kafkas Keleş (14), atlamak istediği tel örgüye takılıp, dengesini kaybetmesi sonucu elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş almasıyla kendini vurup, yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Aydınpınar köyünde meydana geldi. Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti. Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı. Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Keleş'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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