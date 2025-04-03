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        Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:05
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        Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı
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        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova OSB mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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