Otoyolda zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova OSB mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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