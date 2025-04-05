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        Bayram tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nda trafik akıcı

        RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde akıcı bir yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:46 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:50
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        Bayram tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nda trafik akıcı
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        RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde akıcı bir yoğunluk oluştu. Bölgede, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişlerinde, trafikte yoğunluk olsa da ulaşımda aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle otoyolun Bolu ve Düzce geçişlerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Tatilciler, Anadolu Otoyolu’nda trafiğe takılmadan rahat ilerledi. Yolun İstanbul yönünde yoğunluk yaşanırken, Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. Trafikteki son durum dronla havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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