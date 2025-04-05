Bayram tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nda trafik akıcı

RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde akıcı bir yoğunluk oluştu. Bölgede, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişlerinde, trafikte yoğunluk olsa da ulaşımda aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle otoyolun Bolu ve Düzce geçişlerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Tatilciler, Anadolu Otoyolu’nda trafiğe takılmadan rahat ilerledi. Yolun İstanbul yönünde yoğunluk yaşanırken, Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. Trafikteki son durum dronla havadan görüntülendi.