        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 00:58 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:58
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 bölgede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu F.S. Çamköy Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ağa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise 71 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap geçirilen E.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

