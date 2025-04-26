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        Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü yandı

        ANADOLUOtoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde yolcu otobüsü alev alev yanarken, içerisindeki 33 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:32
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        Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü yandı
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        ANADOLUOtoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde yolcu otobüsü alev alev yanarken, içerisindeki 33 kişi tahliye edildi.

        İstanbul istikametine giden Kenan B. idaresindeki, 34 MTC 935 plakalı, içerisinde 33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı 1’inci Viyadük mevkisinde motor kısmından alev aldı. Sürücü durumu fark edince otobüsü emniyet şeridine park edip, yolcuları tahliye etti. Büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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