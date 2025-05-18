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        Düzce'de dolu etkili oldu

        DÜZCE'de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:10
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        Düzce'de dolu etkili oldu
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        DÜZCE’de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

        Düzce’de öğle saatlerinde başlayan rüzgar yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan doluya park ve bahçelerde oynayan çocuklar ile aileleri hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sonra etkisini kaybetti.

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        Galeri
        Galeri
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