Düzce'de dolu etkili oldu

Düzce’de öğle saatlerinde başlayan rüzgar yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan doluya park ve bahçelerde oynayan çocuklar ile aileleri hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sonra etkisini kaybetti.

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