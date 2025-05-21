Kafkas kökenli Düzceliler, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılında yürüyüş düzenledi

Çerkes Sürgünü sonrası Düzce’ye yerleşen Kafkas kökenli vatandaşlar, Çerkes Sürgünü’nün 161’inci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 300 kişilik grup, Uzunmustafa Mahallesi ile Cedidiye Camii arasında Türk, Çerkes ve Abhaz bayrakları ile yürüyerek sürgüne dikkat çekti. Yürüyüş Cedidiye Meydanı’nda son bulundu.

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