Fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yığılca- Düzce yolunun Güneyaltı mevkisinde meydana geldi. Melike Kalaycı yönetimindeki 34 FK 2379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalaycı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

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