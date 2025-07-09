Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

        DÜZCE'de Birsel Yeşildağ, tartıştığı eşi Yusuf Yeşildağ'ı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DÜZCE'de Birsel Yeşildağ, tartıştığı eşi Yusuf Yeşildağ'ı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Yeşildağ ile eşi Birsel Yeşildağ arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birsel Yeşildağ, mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yusuf Yeşildağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Birsel Yeşildağ gözaltına alınırken, Yusuf Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobil sulama kanalına devrildi! Baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        B planı hazır!
        B planı hazır!
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        Türkiye güzelinin ilk yazı

        Benzer Haberler

        Düzce'de arının soktuğu 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
        Düzce'de arının soktuğu 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
        Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı
        Düzce'de sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı
        Paralimpik okçu Handan Biroğlu, 6 yılın ardından kürsüyü gözüne kestirdi
        Paralimpik okçu Handan Biroğlu, 6 yılın ardından kürsüyü gözüne kestirdi
        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti