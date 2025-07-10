Yangın, akşam saatlerinde Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişi Düzce mevkisinde bulunan Ekrem Özdemir viyadüğü üzerinde meydana geldi. Giresun’un Görele ilçesinden İstanbul’a sefere çıkan, içerisinde 38 yolcusu bulunan Görele Asil Seyahat’e ait Dursun Ali H.’nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı yolcu otobüsü, viyadük üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, yolcuları indirdi.

BOLU Dağı’nın Anadolu Otoyolu geçişi, Düzce mevkisinde yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, alevleri fark eden otobüs şoförü Dursun Ali H.’nin yolcuları tahliye etmesiyle yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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