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        Alkollü sürücü, otomobiliyle, park halindeki 2 araca çarptı; 1 yaralı

        DÜZCE'de, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:30
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        Alkollü sürücü, otomobiliyle, park halindeki 2 araca çarptı; 1 yaralı
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        DÜZCE’de, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden birinde bulunan Ali Osman A. yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi Eski Bolu Caddesi’nde meydana geldi. Yağmur D.’nin kontrolünü yitirdiği 81 AL 322 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden birinin içinde oturan Ali Osman A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Osman A. sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyi alınan Ali Osman A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Yağmur D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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