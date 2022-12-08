Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de depremzedeler, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından acil barınma ihtiyacı için bölgeye konteynerler sevk edildi.

Gölyaka ve Çilimli ilçelerinde "yaşam alanları" olarak belirlenen yerlere 67, bireysel olarak talep edilen alanlara 303 olmak üzere toplam 370 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Toplu yaşam alanlarındaki konteynerlerin anahtarları teslim edilirken, bireysel verilen konteynerlere bazı hak sahipleri yerleşmeye başladı.

- "Devletimiz çok güçlü"

Cumayeri ilçesinde iki katlı evinin yıkılmasının ardından ailesiyle konteynere yerleşen Celal Aktürk, AA muhabirine, devletin kendilerine hemen yardım elini uzattığını söyledi.

Aktürk, "Devletimizden Allah razı olsun anında, müdahale etti. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Devletimiz çok güçlü." dedi.

Meryem Aktürk de konteynere yerleşmeye başladıklarını dile getirerek, "Gıda yardımı, kömür desteği verilecek." dedi.

Evlerinin yıkıldığını, yenisini yapmaya imkanlarının olmadığını belirten Aktürk, yetkililerden destek istedi.

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