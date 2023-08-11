Düzce'de karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
DÜZCE (AA) - Düzce'de karşı şeride geçen otomobilin iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eray D. idaresindeki 22 AR 240 otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönünde Gümüşova Döngelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Karşı şeride geçen araç, Tuncay A'nın kullandığı 81 DG 606 plakalı ile Arif Ş. yönetimindeki 53 DR 968 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada yaralanan 3 sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Tuncay A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.