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        Düzce'de Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "17 Ağustos Parkı" açıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Marmara Depremi'nin 24. yılında hayatını kaybedenlerin anısına açılan parka "17 Ağustos Parkı" adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 22:50
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        Düzce'de Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "17 Ağustos Parkı" açıldı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Marmara Depremi'nin 24. yılında hayatını kaybedenlerin anısına açılan parka "17 Ağustos Parkı" adı verildi.

        Yazıpınar Mahallesi'ndeki Kalıcı Konutlar Sosyal Tesisleri'nde yaklaşık 6 ay önce inşasına başlanan 17 Ağustos Parkı'nın yapımı tamamlandı.

        Marmara Depremi'nin 24. yılında hizmete giren parkta futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, çocuk oyun grupları, spor aletleri, peyzaj alanları, kamelya oturma alanları, sosyal tesis ile kafeterya yer alıyor.

        Depremde hayatını kaybedenlere atfedilen parkın açılışında Düzce mehter takımı da gösteri yaptı.

        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, depremin 24. yılında özellikle gençlerin vakit geçirebileceği büyük bir parkı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Parkın yapıldığı 10 bin metrekarelik alan dikenlikler içinde çok atıl bir durumdaydı. Bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız ilçe nüfusunun 5'te 1'ini oluşturuyordu. Hiçbir sosyal alanları yoktu. Ayrıca çeşitli spor alanları ve sosyal tesisin bulunduğu bu parkı açmakla hemen yanında bulunan 600 üniversite öğrencisinin gidebileceği bir mekan oluşturmuş olduk. Halkımıza, gençlerimiz için hayırlı olsun." dedi.

        Marmara Depremi'nde Gölyaka'da da 106 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Demircan, deprem şehitlerini unutmamak için parka "17 Ağustos Parkı" adının verildiğini sözlerine ekledi.

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