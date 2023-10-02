Düzce'de "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" başladı

Türkiye ve 15 ülkeden bilim insanlarının katıldığı "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" Düzce'de başladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve sektör paydaşları işbirliğindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 ülke ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katkılarıyla ilk kez düzenlenen kongrenin, uluslararası işbirliklerine ve arıcılığın gelişimine katkı sunacağını belirtti.

Arıcılığın, önemli bir sosyal ve ekonomik hizmet olduğuna değinen Aslan, "Ülkemiz, 10 bini aşan çiçekli bitki türüyle Avrupa'nın en geniş florasına sahiptir. Bunların 4 bine yakını da endemik niteliklidir. Dolayısıyla Türkiye bal arısı gen çeşitliliği açısından da oldukça zengindir." diye konuştu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, apiterapiyi, arı ürünlerinin sağlık sektöründen kullanılması şeklinde tanımladı, kongreden güzel projelerin çıkmasını umduklarını dile getirdi.

- Hayvancılık Genel Müdürlüğünün destekleri 1 milyar lirayı buldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Türkiye'nin, hem bal üretimi hem de kovan sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Köse, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanın bulunduğunu aktararak, "Geçen yıl 117 bin ton bal üretimimiz var. Kovan sayımız yeterli sayıya ulaştı. Amacımız, bundan sonra kovan sayısını artırmak değil kovan başı verimliliği ve arı ürünlerini artırmaya yönelik projelere destek vermek." dedi.

Bakanlığın arıcılığa 2002'den bu yana destek verdiğini vurgulayan Köse, sadece Hayvancılık Genel Müdürlüğünün sağladığı desteğin 1 milyar lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

TAB Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin bu sektördeki önemli konumuna dikkati çekerek, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

- "Dünya arıcılık üretiminin zirvesindeyiz"

Şahin, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Arıcılar Birliğine üye olduklarını anımsattı.

"Biz dünyaya kafa tutuyoruz. Dünya arıcılık üretiminin içinde ve zirvesindeyiz." diyen Şahin, apiterapi ürünleri açısından da zirvede yer alındığını ifade etti.

Şahin, Çinli araştırmacıların, "Propolisi beraber çalışalım." diye teklif getirdiğini aktararak, "Türkiye 20 yıldır hiç yatmıyor. Bilim insanlarıyla, kamusuyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hep AR-GE projeleri yapıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından davetliler, arı ürünlerinin tanıtıldığı stantları ve resim sergisini gezdi.

Kongre, 4 Ekim'de sona erecek.