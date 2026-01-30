Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de devrilen vinçten düşen operatör hayatını kaybetti

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:34
        Düzce'de devrilen vinçten düşen operatör hayatını kaybetti
        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.

        Selamlar mevkisinde bir işletmenin çatı paneli montajını yapan Ferhat Gümüş (31), kullandığı vincin devrilmesi sonucu 30 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







