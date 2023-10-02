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        Düzce Valisi Aslan, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını lanetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:25
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        Düzce Valisi Aslan, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını lanetledi.

        Vali Aslan, "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi"nde yaptığı konuşmada, başkentte 2 terörist tarafından dün saldırı düzenlediğini anımsattı.

        Söz konusu binada tamamen sivillerin çalıştığını ve dış güvenliğinin emniyet güçlerince sağlandığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

        "Alçak terör örgütünün tüm hainliğiyle yine sivillere saldırdığını burada, uluslararası ülkelerden misafirlerimizin de olduğu ortamda tekrar hatırlatmak istiyorum. Her türlü terörü lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü terör örgütüne karşı ve toplumumuzu tehdit eden her türlü suç örgütüne karşı mücadelemizin amasız, lakinsiz ve son nefese kadar amansızca devam edeceğini dün sayın bakanımız ifade etti. Aynı şekilde Düzce Valisi olarak ben de buradan duyuruyorum."

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