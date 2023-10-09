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        Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:38
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        Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev hasar gördü.

        Aksaklar köyü Çırnık Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, evin üst katında geniş çapta hasar oluştu.

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