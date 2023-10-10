Lise öğrencilerinin hazırladığı "Yığılca" klibi yayınlandı
Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi, cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan müzik projesiyle ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.
Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi, cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan müzik projesiyle ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.
Proje kapsamında "Bir Başkadır Benim Memleketim" müziği eşliğinde hazırlanan klip internette yayınlandı.
Okul müdürü Mükremin Doğan ile öğretmenlerin de yer aldığı klipte öğrenciler, ilçenin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarında şarkı söyledi.
Projenin yönetmenliğini müzik öğretmeni Cihan Kurt yaparken, aranjörlüğünü müzik öğretmeni Muhammet Hasan Solmaz gerçekleştirdi.
Kısa sürede izleyenlerin beğenisini toplayan kliple Yığılca'nın tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.