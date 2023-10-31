Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Üçköprü mevkisinde, Erzurum'dan İstanbul'a giden F. H. idaresindeki 34 AIU 261 plakalı otomobil, M.Ö. yönetimindeki Gürcistan plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Alim Ö. ve Zozan H. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekipleri, dubalarla yol güvenliğini sağladı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.