Vali Aslan, depremin 24. yılında arama kurtarma derneklerinin temsilcilerini ağırladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yıl dönümünde, 6 Şubat'ta meydana gele Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan arama kurtarma derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

Valilik toplantı salonundaki programa, AFAD İl Müdürü Ali Kartal başta olmak üzere hem 12 Kasım 1999 depremini yaşamış hem de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev almış 9 arama kurtarma derneğinin yöneticileri katıldı.

Burada dernek temsilcilerine AFAD Gönüllüsü kartı takdim eden Aslan, söz konusu depremlerde gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

Aslan, afetlere hazırlıkta sivil toplum kuruluşları ve derneklerin önemine dikkati çekerek, "Sizler afet bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasında çok önemli rol üstleniyorsunuz. Bu paralelde biz de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde okullarımızda yaygın afet eğitimleri veriyoruz. AFAD İl Müdürlüğümüz de bu noktada büyük çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.