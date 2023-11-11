Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Vali Aslan, depremin 24. yılında arama kurtarma derneklerinin temsilcilerini ağırladı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yıl dönümünde, 6 Şubat'ta meydana gele Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan arama kurtarma derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Aslan, depremin 24. yılında arama kurtarma derneklerinin temsilcilerini ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yıl dönümünde, 6 Şubat'ta meydana gele Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan arama kurtarma derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

        Valilik toplantı salonundaki programa, AFAD İl Müdürü Ali Kartal başta olmak üzere hem 12 Kasım 1999 depremini yaşamış hem de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev almış 9 arama kurtarma derneğinin yöneticileri katıldı.

        Burada dernek temsilcilerine AFAD Gönüllüsü kartı takdim eden Aslan, söz konusu depremlerde gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

        Aslan, afetlere hazırlıkta sivil toplum kuruluşları ve derneklerin önemine dikkati çekerek, "Sizler afet bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasında çok önemli rol üstleniyorsunuz. Bu paralelde biz de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde okullarımızda yaygın afet eğitimleri veriyoruz. AFAD İl Müdürlüğümüz de bu noktada büyük çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Başkan Özlü ve DTSO Başkanı Bıyık'tan "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        Başkan Özlü ve DTSO Başkanı Bıyık'tan "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        AK Parti'li Ayşe Keşir'den "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı:
        AK Parti'li Ayşe Keşir'den "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı:
        Düzce depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze
        Düzce depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze
        Deprem direnci artan Düzce, teşviklerle ekonomik gelişimini de sürdürüyor
        Deprem direnci artan Düzce, teşviklerle ekonomik gelişimini de sürdürüyor
        Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer al...
        Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer al...
        Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
        Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi