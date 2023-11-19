Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kar yağışı ulaşımı aksattı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Yığılca ilçesinde ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:16 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kar yağışı ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Yığılca ilçesinde ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Gümüşova kesimi Çaybükü mevkisinde, sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı.

        Çaybükü köyünde ise iş yeri ve evlerin giriş katlarını su bastı.

        Öte yandan Yığılca ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden Yedigöller'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Köy yollarında mahsur kalan bazı araçlar, traktörlerle kurtarıldı.

        Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, Yığılca Kaymakamlığı iş makineleriyle kar küreme çalışmaları yürütüyor. Yığılca Devlet Hastanesi'ndeki paletli ambulans da vakalara karşı hazır bekletiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

        Benzer Haberler

        Düzce´de kar, yağmur ve fırtına
        Düzce´de kar, yağmur ve fırtına
        Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaraland...
        Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaraland...
        Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sağanak ve fırtına
        Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sağanak ve fırtına
        Düzce'de kar nedeniyle makaslayan tır ulaşımı aksattı
        Düzce'de kar nedeniyle makaslayan tır ulaşımı aksattı
        D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
        D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
        Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı
        Düzce'de yılın ilk kar yağışı Kardüz Yaylası'nda başladı